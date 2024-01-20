Taliban yönetiminden ''kapsayıcı hükümet'' eleştirisinde bulunan Lavrov'a tepki: İç işlere karışmayın

Afganistan geçici hükümetinin Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Mücahid, Lavrov'a verdiği yanıtta Afganistan geçici hükümetinin ülkedeki tüm tarafları kapsayan bir yönetim olduğunu belirterek, hiçbir ülkenin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir basın toplantısında, Taliban yönetiminin resmen tanınması için Afganistan'da siyasi kapsayıcılığı olan bir hükümetin kurulması gerektiğini söylemişti.