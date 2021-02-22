İSTANBUL 9°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2021 Pazartesi / 10 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0238
  • EURO
    8,5495
  • ALTIN
    408.433
  • BIST100
    1550.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taliban'dan ABD'ye uyarı: Diplomasi yolu kapanırsa, savaştan başka bir yol kalmaz
Dünya

Taliban'dan ABD'ye uyarı: Diplomasi yolu kapanırsa, savaştan başka bir yol kalmaz

Taliban, ABD'nin mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi halinde savaştan başka bir seçeneğin kalmayacağını belirtti.

star.com.tr22 Şubat 2021 Pazartesi 21:37 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:38
ABONE OL

Taliban tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin mayıs ayına kadar Afganistan'dan çekilmemesi halinde, savaştan başka bir seçeneğin kalmayacağı ifade edildi.

El Cezire'nin Alman haber sitesi Zeit Online'dan aktardığı habere göre, Taliban ABD'nin çekilme süresinin uzatılmasına yönelik açıklamaları reddetti.

Taliban sözcüsü yaptığı açıklamada, "Anlaşma ihlal edilirse, o zaman elbette Afganistan'daki insanlar son 20 yıldır yaptıkları gibi, kendi ülkelerini koruyacaklar. Diplomasi yolu kapanırsa, savaştan başka bir yol kalmaz." ifadelerini kullandı. Taliban sözcüsü, barış görüşmelerini ilke olarak bırakmadıklarını ve görüşmelere devam etmeye kararlı olduklarını belirtti.

ABD'de Biden yönetimi, Afganistan'dan çekilmeye dair anlaşmayı gözden geçireceklerini bildirmişti.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.