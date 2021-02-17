Taliban'dan açık mektup: Doha Anlaşması'na bağlı kalın

star.com.tr 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 20:57

Afganistan'da barış sürecine dair tartışmalar sürerken Taliban, Katar'ın başkenti Doha'da iki taraf arasında imzalanan barış anlaşması uyarınca ABD'yi anlaşmaya sadık kalmaya ve tüm askeri unsurları Afganistan'dan çekmeye çağıran açık bir mektup yayınladı.

Amerikan kamuoyuna yönelik kaleme alınan açık mektup, 16 Şubat salı günü, NATO savunma bakanları arasında Afganistan'da konuşlanmış ittifak kuvvetlerinin durumunu tartışmak üzere gerçekleştirilen toplantıdan bir gün önce yayınlandı.

- "ABD'Yİ ANLAŞMAYA TAM OLARAK UYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Taliban, ABD'yi tüm uluslararası asker ve personelin geri çekilmesi de dahil olmak üzere Doha anlaşmalarını tam olarak uygulamaya çağırdı. Açıklamada, "Doha anlaşmasının imzalanmasının üzerinden bir yıl geçtiğine göre, Amerikan tarafını bu anlaşmanın tam olarak uygulanmasına bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi ve Taliban lideri Mevlevi Heybetullah Ahundzade'nin Siyasi İşler Yardımcısı olan Molla Abdulgani Birader'in imzasını taşıyan mektupta; ABD tarihindeki en uzun savaş olan bu savaşın, Afgan halkı için büyük trajedi ve acılara neden olduğu, bunun yanında Amerika'ya da büyük insani ve ekonomik kayıplar yaşattığı ifade edildi.

- "TOPRAĞIMIZI VE HALKIMIZI SAVUNMAK MEŞRU HAKKIMIZDIR"

Mektupta, Afganlar arası diyalog aracılığıyla ülkede İslami bir hükümetin kurulacağına ve sürekli barış ile emniyetin sağlanabileceğine yönelik inancın tam olduğu vurgulandı. Kamuoyunun ekseriyetinin İslam Emirliği'ni desteklemekte olduğu ve bu kesin destek ile mücadelenin başarının eşiğine taşındığı belirtilirken, İslami yasalar ve ilkeler çerçevesinde kadınların haklarını koruma ve ifade özgürlüğünü destekleme sözü verildi.

Mektubun son kısmında, "Afganistan İslam Emirliği başkalarının içişlerine karışmaz, ne başkalarına zarar vermek ister, ne de bir başkasının bizim işimize karışmasına izin vermez. Toprağımızı ve halkımızı savunmak meşru hakkımızdır." ifadelerine yer verildi.

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