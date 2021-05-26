Taliban'dan Afganistan'a komşu ülkelere 'üs' uyarısı

AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:15

Taliban'dan yapılan açıklamada, Afganistan'daki istikrarsızlığın nedeninin yabancı güçler olduğu kaydedildi.

Hem Afganistan'ın komşusu olan ülkelerin hem de bölge ülkelerinin kendi topraklarında ABD'nin askeri üs kurmasına izin vermemesi gerektiği ifade edilen açıklamada, herhangi bir ülkenin böyle bir şeye izin vermesi durumunda tarihin en büyük hatalarından birini yapmış olacağı savunuldu.

Açıklamada, "Afganistan halkının bu tür haksız ve kışkırtıcı eylemlere sessiz kalmayacağı, tarih boyunca her zaman olduğu gibi dini ve tarihi sorumluluklarını yerine getireceği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan topraklarının başka ülkenin istikrarsızlığı için kullanılmayacağı gibi, başka ülke topraklarının da Afganistan'ın huzursuzluğu için kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi.

Geçen günlerde bazı medya organlarında ABD'nin, Afganistan'dan çekilmesinin ardından komşu Pakistan'da askeri üs kuracağına dair haberler yer almış ancak bu haberler hem Pakistan ve hem Afganistan yetkilileri tarafından reddedilmişti.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.