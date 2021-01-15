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Dünya

Taliban'dan askeri üsse hava saldırısı

Taliban, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kabil hükümeti güçlerini hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

star.com.tr15 Ocak 2021 Cuma 21:23 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 21:23
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Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz ilinde Kabil hükümeti güçlerini hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Taliban drone'larının 217'nci Pamir Kolordusu'nun askeri üssüne bombalar bırakmaları sonucu hükümet güçlerine ait bir helikopterin tahrip edildiği aktarıldı. Kabil hükümetine yakın kaynaklar gerçekleşen saldırıyı doğrularken, hükümet güçlerinin saldırı düzenleyen drone'ları düşürmeye çalıştığı aktarıldı.

Taliban'ın hükümet güçlerine gerçekleştirdiği son saldırılarda insansız hava araçları kullandığı daha önce de aktarılmıştı. 2020'nin Ekim ayı sonlarında Kunduz vilayeti valisinin yerleşkesini bombalamak için insansız hava aracı kullandıkları bildirilmişti.

star.com.tr

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