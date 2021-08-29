Taliban'dan peş peşe hamle! Telefon bağlantılarını kestiler

Star.com.tr 29 Ağustos 2021 Pazar 12:16 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 12:16

Afganistan'ı ele geçiren Taliban, bugün ilk kez toplantı yaptı. Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı salonunda toplanan Taliban'ın çok sayıda kuruma yönetici ataması bekleniyor.

TALİBAN, DİRENİŞÇİLERİN ELİNDE BULUNAN PENÇŞİR'İN TELEFON BAĞLANTILARINI KESTİ

Ayrıca yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre Taliban'ın Afganistan'ın belli eyaletlerinde internet kesintisine gittiği öğrenilirken ülkede ele geçiremediği tek vilayet olan ve direnişçilerin merkezi haline gelen Pençşir'in tüm telefon bağlantılarını kestiği bildirildi.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.