İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6091
  • EURO
    10,3672
  • ALTIN
    509.515
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tam 1098 karat! Dünyanın üçüncü en büyüğü Botsvana'da bulundu
Dünya

Tam 1098 karat! Dünyanın üçüncü en büyüğü Botsvana'da bulundu

Botsvana'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu bildirildi.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 21:04
ABONE OL

Botsvanalı elmas firması Debswana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın, kendi türünde "dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı" olduğu belirtildi.

Açıklamada, çıkarılan elmasın, ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi'ye takdim edildiği ifade edildi.

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, çıkarılan elmasın Botsvana için çok şey ifade ettiğini vurgulayarak "Mücadele eden milletimize umut veriyor." dedi.

Dünyada şimdiye kadar keşfedilen en büyük elmas olan 3106 karatlık Cullinan elması, 1905'te Güney Afrika'da bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.