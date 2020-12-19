Tam 2000 yıllık... Agusutus'un mezarı ziyarete açılıyor

DHA 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:02 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 16:02

Roma İmparatorluğu’nun ilk imparatoru Augustus, MÖ 28 yılında kendisi ve varisleri için İtalya’nın başkenti Roma’nın merkezine yaptırdığı silindir şeklindeki anıt mezar, 12.25 milyon dolar harcanarak 3 yıl boyunca restore edildi. Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, anıt mezarın 1 Mart’ta ziyarete açılacağını açıkladı. Raggi basına yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir an. Pandeminin belirsizliklerine rağmen, geleceğe iyi niyetle baktığımız için böyle bir anıtı yeniden açmak bir umut işaretidir” dedi.