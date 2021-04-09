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Dünya

Tam 3 bin yıllık... Mısır'da 'kayıp altın şehir' keşfedildi

Mısır'da 3 bin yıl öncesine ait ve 'kayıp altın şehir' olarak görülen antik kentin sonunda bulunduğunu açıklandı. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, kentin keşfini Tutankhamun'un mezarının ortaya çıkışından beri en önemli keşif olarak nitelendirdi.

DHA09 Nisan 2021 Cuma 11:02 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 11:03
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Mısır'ın Krallar Vadisi'nin de bulunduğu Luksor kentinde, 3 bin yıldır kumun altında gömülü Aten şehri uzun süren çalışmaların ardından keşfedildi.

'Kayıp altın şehir' olarak bilinen Aten şehrinin Kral III. Amenhotep tarafından kurulduğu düşünülüyor.

Arkeolojik kazılarda, kentteki yerleşim yerlerinin duvarlarının hala sağlam kaldığı ifade edilirken, yerleşim yerlerindeki odalarda günlük yaşamda kullanılan araç gereçlerin de bulunduğu aktarıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi Mısır Çalışmaları Profesörü Betsy Bryan, kentin keşfini Tutankhamun'un mezarının ortaya çıkışından beri en önemli keşif olarak nitelendirdi.

İMPARATORLUĞUN İDARİ VE SANAYİ MERKEZİ DE BULUNDU

Öte yandan, antik kentte Mısır İmparatorluğu'nun idari ve sanayi merkezinin yanı sıra, Kral III. Amenhotep'e ait üç kraliyet sarayının bulunduğu bildirilirken, yapılacak yeni kazılarda yeni antik mezarların bulunmasının beklendiği aktarıldı.

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