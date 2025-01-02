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Dünya

Tam 52 yıl sonra bulundu!

İngiltere'nin en uzun süreli kayıp vakalarından biri, polisin eski bir fotoğrafı paylaşmasıyla çözüldü. 52 yıl önce kaybolan Sheila Fox'un hayatta olduğu belirlendi.

DHA2 Ocak 2025 Perşembe 12:57 - Güncelleme:
Tam 52 yıl sonra bulundu!
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Sheila Fox, 1972 yılında 16 yaşındayken İngiltere'nin Coventry şehrinde kayboldu. O dönemde West Midlands polisi, ailesiyle yaşayan Fox'un, bir erkekle ilişkisi olabileceği ihtimalini değerlendirdi.

Geçen Pazar günü, polisin Fox'un bulunması için yeni bir çağrı başlatarak, kaybolduğu döneme ait bir fotoğrafı web sitesi ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı bildirildi. Paylaşımın ardından birkaç saat içinde halktan gelen bilgiler doğrultusunda polis, dün Fox'un hayatta olduğunu ve şu anda sağlıklı şekilde, ülkenin başka bir bölgesinde yaşadığını belirtti.

West Midlands polisinden bir sözcü açıklamasında, "En uzun süredir devam eden kayıp vakalarımızdan birinin çözüldüğünü duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sheila'nın kaybolduğu döneme ait fotoğrafı paylaşmamız, halktan aldığımız bilgilerle bu sonuca ulaşmamızı sağladı" ifadelerini kullandı.

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