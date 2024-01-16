İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1073
  • EURO
    32,7668
  • ALTIN
    1963.3
  • BIST100
    8032.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tam isabet vurdular: Husiler, İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı
Dünya

Tam isabet vurdular: Husiler, İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail limanlarına giden bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Söz konusu saldırının çok sayıda seyir füzesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, hedefi 'tam isabet' vurduklarını kaydetti.

AA16 Ocak 2024 Salı 21:04 - Güncelleme:
Tam isabet vurdular: Husiler, İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldı
ABONE OL

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefe doğrudan isabet ettiğini belirtti.

Seri, "Gazze Şeridi'nde saldırı ve ablukaya maruz kalan Filistin halkına yönelik zulme karşı, destek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne (Husiler) bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin (İsrail) limanlarına doğru seyir halindeki Zografia gemisine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi." dedi.

Söz konusu saldırının çok sayıda seyir füzesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi "tam isabet" vurduklarını kaydetti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

  • husiler
  • limanlar
  • gemi hedef

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.