Tampon bölge olmasını savundu: Rusya'dan yardım istedi

AA 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:54 - Güncelleme: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 22:54

Mesud, Rus medya organı RBK'ye verdiği röportajda, çatışmanın eşiğine geldikleri Taliban'la ilişkilerini, yönetimin yeniden yapılanmasına ilişkin beklentilerini ve dış destek arayışlarını değerlendirdi.

Komşu ülkelerin ve bölgesel güçlerin Taliban'a müzakere konusunda baskı yapmalarını ümit ettiklerini belirten Mesud, "Barış müzakerelerinin tek çözüm olduğuna yürekten inanıyorum. Ama aynı zamanda Pencşir Vadisi'nde bazı askeri manevralar ve hazırlıklar olduğundan kendimizi savunmaya da hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mesud, Pencşir'de fiziki bir çatışmanın yaşanmadığını da kaydetti.

Taliban'ın söyledikleri ile yaptıklarının birbirinden farklı olduğunu vurgulayan Mesud, şöyle devam etti:

"Müzakere etmeye hazır olduklarını söylüyorlar ve açıkçası bu bizi çok cesaretlendiriyor. Umarız sözlerine sadık kalırlar. Afganistan, son 20 yılda, genel olarak son 50 yılda, yeterince savaş yaşadı. Bu yüzden barışa ihtiyacımız var ve konuşmamız gerekiyor. Ancak sahada yaşananlar, askeri hazırlıkların devam etmesi, bizi barış konusunda şüpheye düşürüyor."

Taliban ile çatışma olasılıklarının yarı yarıya olduğunu belirten Mesud, Batı medyasında Taliban'la görüşmeye davet edildiğine dair çıkan haberlere ilişkin "Kimse beni bir yere davet etmedi." dedi.

Mesud, "Asıl mesele, kapsayıcı olmak. Hükümet kapsayıcıysa, geleceğe umutla bakabiliriz. Bu gerçekleşmezse, bir devlet inşa etmek için yeni bir başarısız girişim olacaktır." yorumunu yaptı.

Taliban'ın askeri ve siyasi liderleriyle görüştüğünü ancak görüştüğü kişiler arasında Molla Abdulgani Birader'in olmadığını aktaran Mesud, Rus yetkililerle temas olasılığı için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Umarım bunu yapmak için bir fırsat olur. Çünkü Rusya'nın Afganistan'daki güvenlik durumuyla ilgili endişeleri var, siyasi durumla ilgili endişeleri var. Umarım siyasi olarak müdahale ederler ve şiddetin tırmanmasını önlemeye yardımcı olurlar. Moskova'nın, bizimle Taliban arasında bir tür acil barış görüşmesi için yardımcı olabileceğini ve onları kendilerine gelmeye ikna edebileceğini düşünüyorum. Mümkün olan ve bize yardımcı olacak şey bu."

Ahmed Mesud, Taliban'ın değiştiğini söylediğini ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savunarak, Tacikistan ya da başka bir devletten askeri yardım almadıklarını söyledi.

Tacik lider, son birkaç günde Afganistan'ın önde gelen siyasi isimleri Mareşal Raşid Dostum, eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, İsmail Han, Abdul Rasul Sayyaf, Khazrati Ali, Hamid Karzai ve Abdullah Abdullah'la görüştüğünü dile getirdi.

Mesud, Eşref Gani hükümetinin düşmesinin beklendiğini ifade ederek, "(Yabancı yetkililere) Afganistan'ın, çekilmenin ardından bırakın ayları, birkaç haftayı bile dayanamayacağını söyledim. Onların tahminlerine göre, hükümet 2 yıla kadar dayanabilirdi. Ben bile yanılmışım." dedi.

Pencşir Vadisi'nin durumuna ilişkin Mesud, "Uluslararası toplum, Rusya da dahil olmak üzere bölgesel güçler, Afganistan'ı terk edemeyenler için bir tampon bölge oluşturulması için Taliban'a baskı yapabilir. Barış görüşmeleri sonuç verene kadar kalabilecekleri bir bölge olabilir." ifadelerini kullandı.