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Dünya

Tanık olarak dinlenen Merkel'den Afganistan itirafı: Bunu anlamalıyız

Alman ordusunun 2021'de Afganistan'dan geri çekilmesine ilişkin kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nda tanık olarak dinlenen Almanya eski Başbakanı Merkel, uluslararası toplumun Afganistan'da başarısız olduğunu söyledi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 07:31 - Güncelleme:
Tanık olarak dinlenen Merkel'den Afganistan itirafı: Bunu anlamalıyız
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Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da demokratikleşme ve kadınlar için özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplumun başarısız olduğunu anlaması gerektiğini belirtti.

Alman ordusunun 2021'de Afganistan'dan geri çekilmesine ilişkin kurulan Federal Meclis Araştırma Komisyonu eski Başbakan Angela Merkel'i tanık olarak dinledi.

Alman basınına yansıyan haberlere göre, burada konuşan Merkel, Alman ordusunun Afganistan'dan çekiliş sürecini anlattı.

Merkel, "Geriye dönüp bakıldığında, Amerika'nın Afganistan'da terörle mücadeleye verdiği destek doğru bir adımdı. Ancak diğer tüm hedeflerde, demokratikleşme, özellikle kadınlar için özgürlük haklarının güvence altına alınması konusunda uluslararası toplum olarak başarısız olduğumuzu anlamalıyız." ifadesini kullandı.

Merkel, dönemin Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ve silahlı kuvvetlerin Afganistan'dan çekilmeyi "çok hassas şekilde" planladıklarını ve uyguladıklarını dile getirdi.

13 Ağustos 2021'de yaz tatilinde olduğunu aktaran Merkel, telefonla Kabil'deki durumun kötüye gittiği konusunda bilgilendirildiğini belirterek, ertesi sabah Savunma Bakanı'na tahliye operasyonu için ayrıntılı hazırlıklara yeşil ışık yaktığını kaydetti.

Eski Şansölye, çekilmenin acı ve dramatik bir gelişme olduğunu, uluslararası toplumun Taliban'dan kaçtığını söyledi.

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