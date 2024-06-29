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Dünya

Tank suya kapıldı! Tatbikatta 5 Hintli asker öldü

Hindistan'da 5 ordu mensubu, nehir geçiş tatbikatı esnasında yaşamını yitirdi.

AA29 Haziran 2024 Cumartesi 10:54 - Güncelleme:
Tank suya kapıldı! Tatbikatta 5 Hintli asker öldü
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, biri astsubay 5 Hint askeri, Ladakh bölgesinde "Fiili Kontrol Hattı (LAC)" yakınlarındaki Mandir Morh Nehri'nde "T-72 tipi" tankla yaptıkları geçiş tatbikatı sırasında suya kapıldı.

Yetkililer, 5 askerin bulunduğu tankın Hindistan'daki aşırı yağışlar sonucu nehirdeki taşkından etkilendiğini belirtti.

Olay yerine gelen ekiplerin 5 askerin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Bu arada, tatbikatın zorlu bölge koşullarıyla mücadele için yapıldığı belirtildi.

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