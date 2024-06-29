Tank suya kapıldı! Tatbikatta 5 Hintli asker öldü

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, biri astsubay 5 Hint askeri, Ladakh bölgesinde "Fiili Kontrol Hattı (LAC)" yakınlarındaki Mandir Morh Nehri'nde "T-72 tipi" tankla yaptıkları geçiş tatbikatı sırasında suya kapıldı.

Yetkililer, 5 askerin bulunduğu tankın Hindistan'daki aşırı yağışlar sonucu nehirdeki taşkından etkilendiğini belirtti.

Olay yerine gelen ekiplerin 5 askerin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

Bu arada, tatbikatın zorlu bölge koşullarıyla mücadele için yapıldığı belirtildi.