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Dünya

Tank vurana ödül verecek! Tam 3 milyon ruble

Rusya'nın doğusundaki Zabaikalsky Bölgesi Valisi, eyalet askerlerine Ukrayna'da ele geçirilen veya imha edilen NATO tanklarından ödül kazanma şansı verdi. Vali Alexander Osipov, 'çalışır durumda' bir Leopard tankına el koymayı başaran herhangi bir yerel askerin 3 milyon ruble kazanabileceğini açıkladı.

TRT Haber31 Ocak 2023 Salı 11:51 - Güncelleme:
Tank vurana ödül verecek! Tam 3 milyon ruble
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Valinin duyurusu, özel bir şirketin ele geçirilen Batı yapımı zırhlar için benzer bir ödül teklif etmesi üzerine geldi.

Vali Alexander Osipov, "çalışır durumda" bir Leopard tankına el koymayı başaran herhangi bir yerel askerin 3 milyon ruble kazanabileceğini açıkladı.

Bu Alman tanklarından birini imha eden herkese bir milyon ruble, başarılı bir şekilde ele geçirmeye yardımcı olanlara 7 bin 150 dolar ve bir Leopard'ın imhasına yardım edenlere 2 bin 240 dolar ödül verilecek.

Bir Amerikan M1 Abrams tankının başarılı bir şekilde ele geçirilmesi için toplam 1,5 milyon ruble, imha için 500 bin ruble ödenecek.

Leoparlarda olduğu gibi, askerlere yardım etmek için daha küçük ödüller sunulacak.

Berlin geçen hafta Kiev kuvvetlerine 14 Leopard 2 tedarik edeceğini ve diğer Avrupa ülkelerine bu tankların kendi stoklarını Ukrayna'ya ihraç etme izni vereceğini duyurdu.

Şansölye Olaf Scholz, Almanya ve ortaklarının toplamda 112 tank tedarik etmek istediğini belirtti.

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