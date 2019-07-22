Tanker krizinde yaptırım tehdidi

Cebelitarık’ta İran’a ait bir petrol tankerine İngiliz donanması tarafından el konulmasının ardından Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda yaptığı misilleme Londra-Tahran hattında gerginliğe neden oldu. İran güçlerinin İngiliz bandralı bir petrol tankerine el koyması üzerine Londra, yaptırım dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini duyurdu.

DONANMA BÜYÜYECEK

İngiltere Savunma Bakanlığı adına açıklama yapan Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, Hürmüz Boğazı’nı açık tutmak ve güvenliği sağlamak için İngiltere’nin bölgeye askeri güç gönderme konusunda kararlı olduğunu söyledi. İran’a yaptırım uygulanması dahil her seçeneği değerlendirdiklerini vurgulayan Elwood, “Öncelikle petrol tankeri krizine bir çözüm bulmamız gerekiyor ancak bu olay Ortadoğu’daki askeri varlığımızın önemini ortaya koyuyor. Yaşananlar gösterdi ki Kraliyet donanması İngiltere’nin tüm dünyadaki çıkarlarını korumak için çok küçük” dedi. Londra hükümeti ayrıca, Tahran’a karşılık vermeden uluslararası kamuoyunu da harekete geçirdi. İngiltere’nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, bir İngiliz petrol tankerinin İran tarafından alıkonulmasını BM Güvenlik Konseyi’ne taşıdı. İngiliz temsilci, BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu mektupta “Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran’ın hareketi yasadışı bir müdahaledir” ifadelerine yer verdi. Mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu esnada Umman karasularında olduğu savunuldu.

MÜRETTEBAT GÜVENDE

İran petrol tankerinin mürettebatının iyi olduğunu bildirdi. Hürmüzgan Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Allahmurad Afifipur, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Hindistan, Rusya, Letonya ve Filipin uyruklu 23 kişiden oluşan mürettebatın güvende olduğunu ve sağlık durumunun da iyi olduğunu kaydetti. Öte yandan, İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Tahran’ın pozisyonuna bağlı kalmaya devam ettiğini ve ‘farklı senaryolar için’ hazır olduğunu söyledi. Twitter’dan açıklama yapan Baidinejad, “İngiliz hükümeti, gemi sorununun ötesinde, İran ve İngiltere arasındaki mevcut gerilimi arttırmak isteyen yerel siyasi güçleri frenlemelidir. İran, kararlı ve farklı senaryolar için hazır” ifadelerini kullandı.