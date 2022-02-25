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Dünya

Tankların ilerleyişini köprüyle birlikte havaya uçarak durdurdu! Kahraman ilan edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Vitaliy Skakun adlı bir askerin, düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurduğunu duyurdu. Orduda mühendis olan Skakun'un köprüden ayrılamadan havaya uçtuğu belirtildi.

Star Gazetesi25 Şubat 2022 Cuma 12:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 12:43
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken, Ukrayna ordusu saldırılara direnmeye çalışıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, bir askerin Rus güçlerini durdurmak için köprüyü havaya uçurmak için gönüllü olduğunu, ancak köprüden ayrılamadan döşediği bombaların patladığını açıkladı.

Ordunun açıklamasında, "Tank ilerleyişini durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurma kararı alındı. Denizci Vitaliy Skakun, bu görevi yerine getirmek için gönüllü oldu ve düşmanı durdurmak için Henichesky karayolu köprüsünü havaya uçurdu." denildi.

KENDİSİ KÖPRÜDEN AYRILAMADI

Mühendis olan Vitaliy Volodymyrovych Skakun'un, köprüye bombalar döşediği, ancak ayrılmak için zamanının kalmadığı bildirildi.

Köprüyle birlikte havaya uçan Skakun, ülke kamuoyunda kahraman ilan edildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, "Skakun'un Kahramanca eylemi, düşmanın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattı. Birim organize olup savunma için yeniden konuşlandı." ifadelerine yer verildi.

Star Gazetesi

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