'Tanrýmýza dua et Pakistan'a küfret...' Hindistan'da neler oluyor?

2017 verilerine göre 1.3 milyar nufüsu ile dünyanýn en kalabalýk ikinci ülkesi Hindistan'da, yaklaþýk 250 milyon Müslüman baský ve þiddete maruz kalýyor. Bazý aktivist ve insan haklarý savunucularý hariç, dünya basýný ve kamuoyo Müslümanlara yönelik saldýrýlarýn artmasýna her zamanki gibi pek aldýrýþ etmiyor.

star.com.tr / M. Cihat AÐAÇ

Hindistan'da Müslüman bir gencin 12 saat boyunca gördüðü iþkence sonucu hayatýný kaybetmesiyle konuþulmaya baþlayan þiddet olaylarý, aslýnda þubat ayý itibariyle sistematik bir þekilde artýyor.

ÝKÝ ÜLKE ARASINDAKÝ GERÝLÝM MÜSLÜMANLARI HEDEF HALÝNE GETÝRÝYOR

Uzun yýllar iki ülke arasýnda gerilime neden olan Keþmir'in Hindistan idaresindeki kýsmýnda 14 Þubat'ta polis teþkilatýna baðlý milis gücüne yapýlan bombalý saldýrý sonucu, 44 kiþinin öldü. Ýntihar saldýrýsýný, Ceyþ-i Muhammed (JeM) örgütü üstlendi.

Saldýrýlardan Pakistan hükümetini sorumlu tutan Hindistan, örgütün kamplarýný vuracaðýný iddia ederek bölgeye bazý hava harekatlarý gerçekleþtirdi. Hindistan'da Pakistan'a yönelik saldýrýlara sevinen halk kutlamalar yaparaka, sosyal medyadan yetkililere tebrikler yaðdýrdý.

Ancak 27 Þubat'ta gelen haber, kutlamalarý yarýda keserek yeni bir krizin kapýlarýný araladý. Pakistan, hava sahasýný ihlal eden 2 Hindistan uçaðýný düþürdüðünü, pilotlardan birini ele geçirdiðini duyurdu. Hindistan da bir Pakistan uçaðýný düþürdüðünü iddia etti. Bu sýcak tamasla 1971'den beri iki ülke ilk kez bu kadar savaþa yaklaþtý.

Tüm bu geliþmelerin yaný sýra Müslüman katleden aþýrýcý bazý gruplar, mayýs ayýnda yapýlan seçimlerden aþýrý Hindu milliyetçisi Narendra Modi'nin çýkmasýyla katliam ve zorbalýklarýný had safhaya çýkardý.

''TANRIMIZA DUA ET, PAKÝSTAN'A HAKARET ET'' ZORBALIÐI

Müslümanlarýn yaþadýðý baský ve zorbalýk, Hindu tanrýsýna dua etmesi için 12 saat boyunca iþkence gören Tabrez Ansari isimli Müslüman gencin hayatýný kaybetmesiyle bir kez daha gündeme geldi. Ancak iþkence edilen gencin insanlýktan utandýran görüntüleri, sadece buz daðýnýn görünen kýsmý.

Daha önce 'inek ticareti' yüzünden katledilen Müslümanlar, þubat ayýnda yaþanan saldýrý ve Pakistan'la yaþanan gerilim sonrasý sokakta yakalanarak Pakistan'a hakaret etmeleri için zorlanýyor. Ancak istediklerini yapsalar da, yapmasalar da þiddet görmekten kurtulamýyorlar.

Sokakta, iþte saldýrýlara maruz kalan Müslümanlar, kendi evlerinde bile güvende deðiller. Bazý Hindular gruplar halinde Müslümanlarýn evlerini basarak, insanlarý yaþlý-genç-çocuk demeden iþkenceyle katlediyor. Camilere saldýrýp, yýkýlmalarýný istiyorlar.

Öte yandan Modi'nin politikalarýný beðenmeyen Müslümanlar da, saldýrýlardan nasibini alýyor.

GÜVENLÝK GÜÇLERÝ YA SEYÝRCÝ KALIYOR YA DA DESTEK VERÝYOR

Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalýþan Müslümanlarýn þubat ayýndan bu yana paylaþtýðý görüntüler kan donduran cinsten.

Evleri basýlan, camilerine saldýrýlan ya da sokakta iþkence gören Müslümanlara kolluk kuvvetleri seyirci kalýyor. Hatta bazý görüntülerde, masum insanlara yapýlan iþkencelere katýlarak vahþice naralar atan gruplara destek veriyor.

Öyle ki Hindu bir general, Müslümanlarýn tarihte Hindistan'ý iþgal ederek yönettiðini ve bugünün intikam günü olduðunu meydanlarda rahatça haykýrabiliyor.

SESLERÝNÝ DUYURMAYA ÇALIÞIYORLAR

Müslümanlara dünya üzerinde yapýlan bütün zulümleri görmezden gelen Batý, dünyaya 'sevgi, mantýk ve düþünce' kültürüne sahip olarak lanse ettiði Hindularýn da katliamlarý karþýsýnda üç maymunu oynuyor.

Politikacý bazý Müslümanlar, tüm çaðrýlara raðmen hükümetin þiddetin önüne geçmesini saðlayamýyor. Dolayýsýyla bazý sosyal medya hesaplarý, isimlerini gizleyerek yapýlanlarý duyurmaya çalýþýyor.

Bu paylaþýmlardan birinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþaný Recep Tayyip Erdoðan'a seslenen bir sosyal medya kullanýcýsý, camide Hindular tarafýndan etrafý sarýlmýþ Müslümanlarýn görüntülerini ''Hindistan'daki Müslümanlara lütfen yardým edin'' notuyla paylaþtý.