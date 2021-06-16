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Dünya

Tansiyon dinmiyor: Bir günde 15 bölgede çatışma çıktı!

Afganistan'da son 24 saatte Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar yoğunlaştı.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 20:31
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Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin Badgis, Logar, Faryab, Tahar, Daykundi, Kandahar, Kunduz, Nangarhar, Herat, Helmand, Farah, Baglan, Uruzgan ve Badahşan vilayetlerinin 15 ayrı bölgesinde Taliban militanlarıyla çatışma yaşandığını açıkladı.

Çatışmalarda 119 militanın öldürüldüğü, 84 militanın yaralandığı, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise son 24 saat içerisinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 30'dan fazla güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan da saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Öte yandan Taliban militanları, son 2 ay içerisinde 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

BM verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini kontrolünde tutuyor.

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