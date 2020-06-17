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Dünya

Tansiyon yeniden yükseldi! Japonya Başbakanı Abe'den Kore yorumu

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerginliğin daha fazla artmamasını umduğunu söyledi.

IHA17 Haziran 2020 Çarşamba 10:23 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 10:23
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Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Kuzey Kore’nin sınır şehri Kaesong’daki irtibat bürosunu havaya uçurmasının ardından bölgede doruğa ulaşan gerilimle ilgili değerlendirmede bulundu."Kuzey ve Güney arasındaki ilişkilerde gerginliğin daha da artmamasını umuyoruz" diyen Abe, istihbarat analizi ve konunun değerlendirilmesinde Güney Kore ve ABD ile sıkı işbirliği içinde olacaklarını da sözlerine ekledi.

TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

Güney Kore’den Kuzey Kore’ye balonlara broşür gönderilmesi üzerine yükselen tansiyonun ardından Kim Jong-un’ın kız kardeşi Kim Yo-jong, "Güney Koreli yetkililer bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır" ifadesini kullanmıştı. Pyongyang son olarak Güney Kore ile iletişim için kurulan irtibat bürosunu havaya uçurmuştu.

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