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İran Devrim Muhafızları: Kısa menzilli füzelerimiz bile ABD gemilerini vurabilir

İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, İran'ın elindeki kısa menzilli füzelerin bile ABD savaş gemilerini kolayca vurabileceği belirtildi

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İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Mohammad Saleh Jokar kısa menzilli İran füzelerinin bile Körfez'deki ABD savaş gemilerine ulaşabileceğini ve ABD'nin yeni bir savaşa gücünün yetmeyeceğini belirtti.
 
Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları ve siyasi baskıları artırması ve bölgedeki ABD askeri varlığını güçlendirmesiyle İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir çatışma endişeleri arttı. 
 
İran yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre Jokar, "Kısa menzilli füzelerimiz bile Körfez'deki (ABD) savaş 
gemilerine kolayca ulaşabilir" dedi.

Kargaların kadına saldırı anı kamerada

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