İran Devrim Muhafızları: Kısa menzilli füzelerimiz bile ABD gemilerini vurabilir
İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, İran'ın elindeki kısa menzilli füzelerin bile ABD savaş gemilerini kolayca vurabileceği belirtildi
İran Devrim Muhafızları komutan yardımcısı Mohammad Saleh Jokar kısa menzilli İran füzelerinin bile Körfez'deki ABD savaş gemilerine ulaşabileceğini ve ABD'nin yeni bir savaşa gücünün yetmeyeceğini belirtti.
Washington'un Tahran'a yönelik yaptırımları ve siyasi baskıları artırması ve bölgedeki ABD askeri varlığını güçlendirmesiyle İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir çatışma endişeleri arttı.
İran yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre Jokar, "Kısa menzilli füzelerimiz bile Körfez'deki (ABD) savaş
gemilerine kolayca ulaşabilir" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.