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Dünya

Tanzanya, geçici olarak kaldırdığı yaban hayvanı ihracatı yasağını yeniden uygulayacak

Tanzanya, ülkedeki hayvanları ve kuşları korumak için 6 yıldır yürürlükte olan yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdıktan birkaç saat sonra tekrar yürürlüğe koydu.

AA5 Haziran 2022 Pazar 23:27 - Güncelleme:
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Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Pindi Chana, Tanzanya yaban hayatı koruma yetkililerinin canlı yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırmaya karar vermesinden sonra yeni yönergeler yayınladı.

Basın mensuplarına konuşan Chana, "Açık konuşayım, yaban hayvanlarının ihracatı bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı." dedi.

Chana, hükümetin sorumlu makamlarla net bir şekilde iletişim kurduktan sonra daha fazla bilgilendirme yapılacağını sözlerine ekledi.

Tanzanya Yaban Hayatı Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, yaban hayvanı ihracatı yasağının geçici olarak kaldırıldığı bildirilmişti.

Tüccara, yasak kapsamında satamadıkları hayvan stoklarını bitirmek için 6 Haziran'dan 5 Aralık'a kadar süre verilmişti.

Yaban hayatının korunmasını savunan aktivistler ise yasağın hafifletilmesinin, azalan kaçak avcılığı yeniden canlandırabileceği ve yaban hayatını korumada elde edilen kazanımları geri çevirebileceği uyarısında bulunmuştu.

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