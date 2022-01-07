Tanzanya Meclis Başkanı Ndugai istifa etti

AA 7 Ocak 2022 Cuma 00:01 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 00:03

The Citizen gazetesinin haberine göre, 2015'ten bu yana Meclis Başkanlığı görevini yürüten Ndugai, istifa mektubunu sundu.

Meclis Başkanı Ndugai, Tanzanya'nın her geçen gün borçlarının arttığını ve bu nedenle bir gün satılığa çıkacağını söylemiş, sözlerinin ardından partisinin ve Devlet Başkanı Hassan'ın hedefi haline gelmişti.

Hassan, yanlış anlaşıldığını belirten Ndugai'nin özrünü kabul etmediğini bildirmişti. Hassan, ülkeyi yöneten 5 isim arasındaki bir yetkilinin yaptığı bu açıklamaların akıl almaz olduğunu ve bu çıkışın 2025 seçimleriyle ilgisi bulunduğunu ifade etmişti.

Tanzanya'da eski Devlet Başkanı John Magufuli'nin Mart 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından başkanlık koltuğuna yardımcısı Samia Suluhu Hassan oturmuştu.