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Dünya

Tanzanya'da bakan yardımcısı görevinden alındı

Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 19:09
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 Tanzanya'da Maden Bakanı Yardımcısı olarak atanan milletvekili Francis Ndulane, yemin metnini okuyamayınca koltuğuna oturamadan görevden azledildi.

Tanzanya'da yeni açıklanan kabinenin üyeleri başkent Dodoma'da Devlet Başkanı John Magufuli'nin katılımıyla gerçekleşen törende yemin etti.

Maden Bakanı Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili Francis Ndulane, sahnede Magufuli'nin önünde yemin metnini okumak için defalarca çabalasa da bunu başaramadı.

Devlet Başkanı Magufuli, metni okuyamaması sonrası Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

Magufuli, tören sonrası yaptığı açıklamada, tüm adayların özgeçmişlerini atamadan önce gözden geçirdiğini ancak bugün yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim." dedi.

Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis seçimleri için 28 Ekim'de oy kullanmış, seçimi iktidardaki Devrimci Parti (CCM) kazanmıştı.

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