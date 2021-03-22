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Dünya

Tanzanya'da hayatını kaybeden Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesinde izdiham

Tanzanya'da 17 Mart'ta hayatını kaybeden Devlet Başkanı Magufuli'nin cenazesinde oluşan izdihamda 5 kişi öldü.

Star.com.tr22 Mart 2021 Pazartesi 21:47 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:48
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Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin cenazesinin halka açık bir şekilde götürülmesi sırasında dördü çocuk toplam beş kişi izdiham sonucu hayatını kaybetti.

Kovid-19 salgınını önemsemeyen tavırlarıyla gündeme gelen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ani ölümü tartışmalara neden oldu.

Halkı, yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyaran Magufuli, "Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı" ifadesini kullanmıştı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli'nin ölümü

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan 17 Mart'ta Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Cesur liderimizi kaybettik" ifadesini kullandı.

Hassan, Magufuli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 6 Mart'tan bu yana Darüsselam'daki bir hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede, Magufuli için 14 günlük ulusal yas ilan edildi.

61 yaşındaki lider, Ekim 2020'de yapılan seçimleri kazanarak ikinci kez devlet başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Kovid-19'a yakalandığı ileri sürülmüştü

Tanzanya'da muhalefet dün, yaklaşık 2 haftadır görülmeyen ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ileri sürülen Magufuli'nin sağlık durumuyla ilgili bir an önce açıklanma yapılması çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19'u küçümseyerek önlem almayan Tanzanyalı liderin ayrıca 10 Mart'ta Kenya'da virüs tedavisi gördüğü de iddia edilmişti.

Kovid-19'a karşı halka buhar tedavisi ve meyve yemeyi öneren Magufuli, katıldığı etkinliklerde maske takmıyordu.

Tanzanya'da şubatta Devlet Başkanlığı Başsekreteri John Kijazi açıklanmayan bir nedenden, Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad da Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Star.com.tr

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