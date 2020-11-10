İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2020 Salı / 24 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1406
  • EURO
    9,6197
  • ALTIN
    492.591
  • BIST100
    1243
Dünya

Tanzanya'da muhalif liderin ülkeden çıktı

Tanzanya'da devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve ölüm tehditleri sonrası Alman Büyükelçiliğine sığınan siyasetçi Tundu Lissu'nun ülkeden çıkışına izin verildi.

AA10 Kasım 2020 Salı 20:13 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 20:13
ABONE OL

Seçimlerde ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) adayı olan Tundu Lissu, tedavi görmek için Belçika'ya gitti.

Darüsselam'daki Julius Nyerere Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Lissu, "savaştan kaçmadığını" aksine ülkesindeki adalet, demokrasi ve insan onuru için canla başla çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

31 Ekim'den bu yana kimliği belirsiz kişilerden aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkedeki Alman Büyükelçiliğine sığınan Lissu'nun, ülkeden çıkışı için çok sayıda Batılı diplomatın çaba gösterdiği belirtiliyor.

52 yaşındaki avukat Lissu, kimliği belirlenemeyen kişilerce 2017'de vurularak ağır yaralanmış, tedavi ve rehabilitasyon için Belçika'ya götürülmüştü.

Genel seçimlere katılabilmek için 3 yıl sonra temmuzda Tanzanya'ya dönen Lissu, Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli karşısında 28 Ekim'de yapılan seçimi kaybederek ikinci olmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.