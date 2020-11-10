Tanzanya'da muhalif liderin ülkeden çıktı

AA 10 Kasım 2020 Salı 20:13 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 20:13

Seçimlerde ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) adayı olan Tundu Lissu, tedavi görmek için Belçika'ya gitti.

Darüsselam'daki Julius Nyerere Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Lissu, "savaştan kaçmadığını" aksine ülkesindeki adalet, demokrasi ve insan onuru için canla başla çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

31 Ekim'den bu yana kimliği belirsiz kişilerden aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkedeki Alman Büyükelçiliğine sığınan Lissu'nun, ülkeden çıkışı için çok sayıda Batılı diplomatın çaba gösterdiği belirtiliyor.

52 yaşındaki avukat Lissu, kimliği belirlenemeyen kişilerce 2017'de vurularak ağır yaralanmış, tedavi ve rehabilitasyon için Belçika'ya götürülmüştü.



Genel seçimlere katılabilmek için 3 yıl sonra temmuzda Tanzanya'ya dönen Lissu, Devlet Başkanı Dr. John Pombe Magufuli karşısında 28 Ekim'de yapılan seçimi kaybederek ikinci olmuştu.

