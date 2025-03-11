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Dünya

Tanzanya'da Ramazanın kardeşlik iklimini bir kez daha yaşattılar

İsviçre Tut Elimi Derneği ve Türkiye Temsilciliği Tanzanya'da Ramazanın kardeşlik iklimini bir kez daha yaşattı.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 14:47 - Güncelleme:
Tanzanya'da Ramazanın kardeşlik iklimini bir kez daha yaşattılar
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Tanzanya'da Daresselam civarındaki camii cemaatleri merkezde bir okulun salon ve bahçesine davet esilerek yöresel yemek kültürlerini içeren kumanya paketleri 300 aileye Türkiye ve İsviçre'deki Müslüman kardeşlerinin selam ve dualarıyla teslim edildi.

Programa bölgedeki cami imamları ve kadın komisyon sorumlulukları karılarak destek verdi. Dernek adına bölgeye Giden Turgut Tunç ve gönüllüler Emre Eğri ve Ahmet Emir Sağdıç bir bir gelenlerle ilgilenecek paketleri bizzat kendileri teslim ettiler.

Turgut Tunç, "Ümmet coğrafyasında uzak kavramı olmadığını ifade ederek nerede bir mazlum ve mağdur varsa biz dinimizin emri gereği orada olma gayretindeyiz ve olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Ramazan vesilesiyle lütfen dua edelim, başta Gazze, Filistin, Doğu Türkistan olmak üzere akan Müslüman kanının durması için hep birlikte dua edelim diyerek bölge imamları ve gelen misafirlerle topluca dua edildi." deni.

Ayrıca merkezde 32 yetim ve öksüz çocuğun bulunduğu yetimhaneyi ziyaret ederek çeşitli ikram ve hediyelerle çocuklar sevindirildi.

  • İsviçre Tut Elimi Derneği
  • Ramazan Kardeşlik
  • Tanzanya Ayı

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