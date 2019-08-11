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Tanzanya'daki petrol tankeri patlamasında ölü sayısı 69'a yükseldi

Tanzanya'nın doğusundaki Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a çıktı ve ülkede 3 gün yas ilan edildi.

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Bölge Polis Komiseri Steven Kabwe, Morogoro'da dün sabah saatlerinde devrilen petrol tankerin patlaması sonucu 69 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, patlamada yaralanan 72 kişinin ciddi yanıklarla Morogoro Bölge Hastanesi ile eski başkent Darüsselam'daki Muhimbili Ulusal Hastanesi'nde tedavi gördüğünü açıkladı.

Basındaki haberlerde, tanker sürücüsünün, motosiklete çarpmamak için aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi.

Öte yandan, kazadaki kurbanların çoğunun, tankerden sızan petrolü bidonlara doldurmaya çalışan motosiklet sürücüleri olduğu öğrenildi.

Cesetlerin tespiti için DNA testlerinin yaptırıldığı da duyuruldu.

ÜÇ GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Tanzanya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin patlama nedeniyle pazartesi gününden itibaren ülkede 3 gün yas ilan ettiği bildirildi.

Nijer'de mayıs ayında yaşanan benzer bir patlamada ise 76 kişi hayatını kaybetmiş, üç gün yas ilan edilmişti.

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