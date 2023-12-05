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Dünya

Tanzanya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: ölü sayısı 68'e yükseldi

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.

AA5 Aralık 2023 Salı 10:09 - Güncelleme:
Tanzanya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: ölü sayısı 68'e yükseldi
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Yerel basındaki haberlere göre, Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda ölü sayısının arttığı bilgisini paylaştı.

Sendiga, sel ve heyelanlar nedeniyle ölü sayısının 68'e yükseldiğini açıkladı.

Bölgedeki elektrik altyapısı, yol ve evlerin büyük oranda hasar gördüğünü kaydeden Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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