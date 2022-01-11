Tanzanya'daki trafik kazasında 6'sı gazeteci 14 kişi yaşamını yitirdi

AA 11 Ocak 2022 Salı 18:51 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 18:51

Kazanın meydana geldiği Simiyu Bölgesi Komiseri Gabriel Zacharia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın sabah meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Zacharia, Simiyu bölgesinde gazetecileri taşıyan araçla diğer aracın çarpıştığını, kazada 6'sı gazeteci olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

Yaralanan kazazedeler bölgedeki hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve İletişim Bakanı Nape Nnauye, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.