Tanzanya'nın Zanzibar Adası'nda ilk koronavirüs vakası

AA 18 Mart 2020 Çarşamba 10:52 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:52

Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa, yerel basına yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 3’e çıktığını ifade ederek, ilk kez Zanzibar Adası'nda Kovid-19 vakasına rastlandığını söyledi.

Virüs tespit edilenlerin ABD, Almanya ve Tanzanya vatandaşı olduğunu aktaran Majaliwa, Tanzanyalı hastanın yurt dışında kaldığı sırada enfekte olmuş birisiyle aynı evi paylaştığını belirtti.



Turistik adayı geçen yıl yarım milyondan fazla yabancı ziyaret etmişti.



Öte yandan Afrika genelinde vaka sayıları 500’e yaklaştı. Sahra Altı Afrika’da en fazla hastalığın görüldüğü ülke Güney Afrika oldu ve hasta sayısı 85’e çıktı.