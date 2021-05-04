İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Mayıs 2021 Salı / 22 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3168
  • EURO
    10,0098
  • ALTIN
    476.861
  • BIST100
    1416.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Taraflar anlaştı! Doğal gaz projesi için imzalar atıldı
Dünya

Taraflar anlaştı! Doğal gaz projesi için imzalar atıldı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ve Tanzanya, iki ülke arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için anlaşma imzaladı.

AA04 Mayıs 2021 Salı 18:05 - Güncelleme: 04 Mayıs 2021 Salı 18:05
ABONE OL

Yerel basındaki habere göre, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmek amacıyla Kenya'ya düzenlediği iki günlük resmi ziyaret ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ziyaret kapsamında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelen Hassan, iki ülke arasında inşa edilmesi planlanan doğal gaz boru hattı projesi için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Tanzanya'nın Darüsselam şehrinden Kenya'nın Mombasa şehrine uzanan bir boru hattı inşa edilmesi ve Kenya'nın enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

İki ülke arasında inşa edilmesi planlanan boru hattı projesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih verilmedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.