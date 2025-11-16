İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Taraflar anlaştı! Esir takası görüşmeleri Türkiye arabuluculuğunda başladı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, 'Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu' dedi.

Taraflar anlaştı! Esir takası görüşmeleri Türkiye arabuluculuğunda başladı
Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takası yeniden başlayacak. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov yaptığı açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin talimatıyla bu günlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ortakların aracılığıyla takas sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılmasıyla ilgili görüşmeler yaptım. Bu görüşmeler sonucunda taraflar İstanbul anlaşmalarını yeniden yürürlüğe koyma konusunda anlaştı. Konuyla ilgili olarak bin 200 Ukraynalının serbest bırakılması söz konusu. Yakın zamanda teknik görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeler, süreçle ilgili tüm teknik ve idari detayları netleştirecek. Esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel'i evlerinde, aile sofrasında ve sevdiklerinin yanında kutlamaları için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Takasların yeniden başlamasını bekliyoruz. Çok sayıda toplantı, müzakere ve görüşme bunun için yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

