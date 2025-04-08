Taraflar anlaştı: Ortak savaş gemileri için çalışmalar başlıyor

CNN'in haberine göre, ABD ve Güney Koreli şirketler, Maryland'deki bir savunma fuarında konuya dair mutabakat zaptı imzaladı.

HII Başkan Yardımcısı Brian Blanchette, Sea Air Space 2025 fuarında düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Bugünkü anlaşma, ulusal güvenliğimizi desteklemek üzere ABD'nin gemi inşa kapasitesini arttırmaya yönelik tüm fırsatları değerlendirme kararlılığımızı yansıtmaktadır." dedi.

Blanchette, bu mutabakat zaptının kaliteli gemilerin ortak üretimini hızlandırmaya dair "gerçek bir potansiyel" sunduğuna inandığını dile getirdi.

Hyundai Heavy Industries'den yapılan açıklamada ise "Bu mutabakat zaptı, her ikisi de dünyanın en gelişmiş Aegis gemilerini inşa etme kapasitesine sahip olan iki gemi inşa şirketi arasındaki ilk işbirliğine işaret ettiği için özellikle önemlidir." denildi.

Hyundai Heavy'nin donanma ve özel gemi inşasından sorumlu yöneticisi Joo Wonho ise yaptığı açıklamada "Her iki ülkenin gemi inşa kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmeyi ve ayrıca ikili güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Halihazırda, ABD'nin balistik füze fırlatma kabiliyeti bulunan Aegis savaş sistemi ile donatılmış 90 adet savaş gemisi bulunuyor.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde dünyanın en büyük tersanesini işleten Hyundai Heavy Industries'in ise dünyadaki gemilerin yaklaşık yüzde 10'unu inşa ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, uzmanlar, söz konusu anlaşmayı, ABD'nin Çin ve Kuzey Kore'nin güçlendirdiği filosuna ayak uydurma girişimleri olarak görüyor.