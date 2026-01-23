İsrail'de ''Suriye'' paniği: Türkiye avantaj elde etti

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşması, Orta Doğu'da dengeleri yeniden şekillendirdi. Bu ateşkes, Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğini artırırken, İsrail'in bölgedeki gelişmelere yönelik kaygılarını da beraberinde getirdi. Türkiye'nin Orta Doğu'da güç kazanması, İsrail basınında sıkça vurgulandı. Özellikle merkezi yapısı güçlenen bir Suriye'nin, İsrail açısından tehdit oluşturabileceği değerlendirmeleri öne çıktı.

"TÜRKİYE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR AVANTAJ ELDE ETTİ"

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG'nin anlaşmasının Türkiye için stratejik bir başarı, İsrail içinse bir darbe olarak yorumladı. Gazetede yer alan haber göre, ABD desteğini kaybeden SDG, Suriye topraklarındaki işgalini sona erdirmek zorunda kaldı. Haberde, anlaşma maddelerinin SDG kontrolündeki toprakların, petrol sahalarının ve kritik altyapıların Suriye hükümetine devredilmesini şart koştuğu hatırlatıldı. Haberde gelişmelerin, Türkiye'nin bölgedeki güç dengesinde önemli bir avantaj elde etmesine yol açtığı vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDEKİ ETKİSİ ARTACAK

ABD merkezli Al Monitor'un aktardığına göre İsrail, Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında sağlanan mutabakatın Türkiye'nin bölgedeki etkisini artırmasından kaygı duyuyor. Haberde, söz konusu ateşkesin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın otoritesini güçlendirebileceği ve bunun da İsrail ile yürütülen güvenlik görüşmelerinde Şam'ın daha katı bir pozisyon almasına yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin bölgesel etkisini gözle görülür biçimde artırdığı vurgulandı. Haberlere göre, ateşkes anlaşması ile ABD'nin YPG/SDG'ye yönelik uyarıları, Ankara'nın Suriye'deki milli güvenlik hedeflerini güçlendirmesine zemin hazırlarken, bu sürecin İsrail'in bölgedeki etkisini ise gerilettiği ifade edildi.

"GAZZE KASABI" SONUÇSUZ KALACAĞINI BİLİYORDU

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İsrailli diplomatik kaynak, "Gazze Kasabı" Netanyahu'nun çarşamba günü Gazze Barış Kurulu'na katılmayı kabul ederken, Washington ile Ankara arasındaki yakın iş birliğini dikkate aldığını belirtti. Kaynak, Netanyahu'nun bu süreçte Türkiye'nin kurula dahil edilmesine itiraz etmenin sonuçsuz kalacağını gördüğünü belirtti.

