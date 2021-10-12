Taraflar arasındaki deniz sınır anlaşmazlığı çözüldü! Alanın büyük bölümü kardeş ülkeye verildi

AA 12 Ekim 2021 Salı 19:11 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 19:14

ICJ Başkanı Joan Donoghue, Kenya ile Somali arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin davada alınan kararı açıkladı.

Donoghue, Kenya'nın deniz sınırı iddialarının adil bir paylaşım oluşturmadığını bu yüzden iki ülke arasındaki deniz sınırını "adalet ve eşitlik prensibine" göre Divan'ın belirlediğini duyurdu.

Buna göre iki ülke arasında paylaştırılan ihtilaflı alanın büyük bölümü Somali'ye verilirken küçük bir kısmı Kenya'ya bırakıldı.

Ayrıca Divan, Kenya'nın, sınırını, Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi talebini reddetti.

Divan, Kenya'nın Somali ile aralarındaki deniz sınırına ilişkin anlaşma olduğu şeklindeki temel iddiasını da kabul etmedi.

Divan, tarafları, karar kapsamında belirlenen sınıra uymaya davet etti.

Öte yandan Divan, Kenya'nın bugüne kadar ihtilaflı deniz alanlarında yaptığı petrol ve gaz faaliyetlerini Somali'nin egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirmeyerek Somali'nin tazminat talebini kabul etmedi.

Kenya temsilcileri, duruşmaya katılmayarak kararı protesto etti.

Kenya hükümeti, geçtiğimiz hafta kararı tanımayacağını belirterek Divan'ı taraflı olmakla suçlamıştı.

- Kenya-Somali sınır anlaşmazlığı

İki ülke, Hint Okyanusu'na bakan, zengin petrol ve gaz yataklarına sahip olduğu ileri sürülen kıyılar üzerinde uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Somali, iki ülkenin Hint Okyanusu'ndaki deniz sınırının Somali'nin kara sınırı ile aynı yönde ilerlemesi gerektiğini savunurken, Kenya, sınırın Somali'nin aleyhine olacak şekilde kıyı şeridinde yaklaşık 45 derecelik bir açıyla ilerlemesi gerektiğini iddia ediyordu.

Anlaşmazlığın çözümü için Somali ve Kenya, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuş ancak ilk duruşması Eylül 2019'da görülmesi gereken dava, Kenya'nın talebiyle defalarca ertelenmişti.

Somali hükümeti, 11 Şubat'ta, Kenya'nın deniz sınırı anlaşmazlığı davasını erteleme talebine tepki göstererek, Kenya'yı Somali topraklarını gasbetmeye çalışmakla suçlamıştı.