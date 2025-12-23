Taraflar mutabakata vardı! Yemen'de tarihi esir takası anlaşması

Yemen hükümeti ile Husiler (Ensarullah Hareketi), Umman'ın başkenti Maskat'ta yaklaşık iki hafta süren görüşmelerin ardından, binlerce mahkumun takasını öngören bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Aden merkezli Yemen hükümetinin müzakere heyeti üyesi Macid Fadail, Amerikan şirketi X'in sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Binlerce tutuklu ve kaçırılan kişinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı" ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın "tutuklular ve kaçırılanlar dosyasına" ilişkin onuncu müzakere turu kapsamında sağlandığını belirten Fadail, serbest bırakılacak kişilerin "tüm taraflardan ve tüm cephelerden" olacağını kaydetti.

Husilere bağlı Ulusal Esir İşleri Komitesi de yaptığı açıklamada, hükümetle büyük ölçekli bir esir takası gerçekleştirilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında 1700 Husi tutukluya karşılık, aralarında 7 Suudi ve 23 Sudanlının da bulunduğu 1200 tutuklunun serbest bırakılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Umman yetkililerine görüşmelere ev sahipliği yapmaları, süreci desteklemeleri ve anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir Yemen hükümeti yetkilisi, 12 Aralık'ta AA muhabirine, Maskat'ta Husi grubu ile mahkum takasına ilişkin istişarelerin başladığını açıklamıştı.

Nisan 2022'den bu yana Yemen'de, Aden merkezli hükümete bağlı güçler ile Eylül 2014'ten beri başkent Sana dahil birçok kent ve beldeyi kontrol eden Husiler arasında yaklaşık 11 yıldır süren savaşta göreceli bir durgunluk yaşanıyor.

Nisan 2023'te taraflar, İsviçre'de yürütülen müzakerelerin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletlerin (BM) kolaylaştırıcılığında son esir değişimini gerçekleştirmiş, aralarında Suudi Arabistan ve Sudan vatandaşı Arap Koalisyonu üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 900 kişi serbest bırakılmıştı.

Tarafların elinde tuttuğu esir ve tutukluların kesin sayısı bilinmemekle birlikte, 2018'de İsveç'in Stockholm kentinde yapılan istişarelerde hükümet ile Husi heyetleri 15 binden fazla tutuklu ve mahkuma ait listeler sunmuştu.

İnsan hakları kaynakları ise bu sayının 20 bin civarında olduğunu tahmin ediyor.

Öte yandan, Yemen'de Aden merkezli hükümet güçleri ile Husi grubu arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar sonuçsuz kalırken, ülkenin güneyinde son günlerde yaşanan güvenlik gelişmeleri Yemen'in fiilen bölünmesine ilişkin endişeleri artırıyor.