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Dünya

Taraflarını seçtiler! Batı Sahra'da konsolosluk açtılar

Senagal, Fas yönetimi ile Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığa sahne olan Batı Sahra'da konsolosluk açtı.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:24
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Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Batı Sahra'daki Ed-Dahla kentinde gerçekleştirilen açılış törenine Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Senegalli mevkidaşı Aissata Tall Sall katıldı.

Senegal'in ardından 11'i El-Uyun, 10'u Ed-Dahla'da olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülke sayısı 21'e yükseldi.

Şu ana kadar El-Uyun'da konsolosluk açan ülkeler şu şekilde:

Fil Dişi Sahilleri, Gabon, Komorlar, Sao Tome ve Principe, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi, Zambiya, Esvatini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Ürdün.

Ed-Dahla'da konsolosluk açan ülkeler ise Gambiya, Gine, Cibuti, Liberya, Burkina Faso, Gine Bissau, Ekvator Ginesi, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Senegal.

- BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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