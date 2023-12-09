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Dünya

Taraflı Batı medyası gözler önüne serdi: İsrail'in saldırılarına ortak oldular

İngiliz haber sitesi Declassified UK, İsrail'e verdikleri destekle gündeme gelen ABD ve İngiltere'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki hava üslerini kullanarak da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ortak olduğunu iddia etti. İngiliz haber sitesinin haberine göre Rum kesimine bilgi de verilmedi.

TRT9 Aralık 2023 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
Taraflı Batı medyası gözler önüne serdi: İsrail'in saldırılarına ortak oldular
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İngiltere ve ABD İsrail'in Gazze'deki katliamına ortak oluyor, her türlü desteği sağlıyor.

İki ülkenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz hava üssünden havalanan askeri uçaklarının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına destek olmak için kalkış yaptığı iddia edildi. Üstelik Rum kesimine bu durum hakkında bilgi dahi verilmediği belirtildi.

Buna göre İngiltere hava kuvvetleri uçakları İsrail'in Gazze'ye son saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Güney Kıbrıs'tan 32 uçuş gerçekleştirdi.

İsrail'e Gazze'deki katliamları için askeri ve istihbarat desteği sağladı.

ABD'nin ise kaç uçuş gerçekleştirdiğinin bilinmediği belirtildi.

Haberde görüşüne yer verilen İngiliz milletvekili Kenny MacAskill'in daha önce konuya ilişkin İngiliz Parlamentosu'ndaki soru önergesi hükümet tarafından engellendi.

"LONDRA'DAN İSRAİL'E UÇUŞ" AÇIKLAMASI

İngiltere Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki askeri üsten Tel Aviv'e 17 askeri uçuş gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Uçakların askeri yardım amaçlı değil İngiltere'nin diplomatik girişimleri ve tahliyeler için gönderildiği iddia edilmişti.

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