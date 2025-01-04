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Dünya

Tarih açıklandı! Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başlıyor

Suriye'deki Şam Uluslararası Havalimanı'nda uluslararası uçuşların 7 Ocak'ta yeniden başlayacağı açıklandı.

IHA4 Ocak 2025 Cumartesi 15:06 - Güncelleme:
Tarih açıklandı! Şam Havalimanı'nda uluslararası uçuşlar başlıyor
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Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'ta kapatılan ve 18 Aralık'ta ilk iç hat uçuşunu gerçekleştirilen Şam Uluslararası Havalimanı, dış hat uçuşlara hazırlanıyor. Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi, havalimanında uluslararası uçuşların 7 Ocak Salı günü itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı. Salibi, "Salı gününden itibaren Şam Uluslararası Havalimanı'na uluslararası uçuşları almaya ve havalimanından uluslararası uçuşları yapmaya başlayacağımızı duyuruyoruz. Ortaklarımızın yardımıyla Halep ve Şam Havalimanını tamamen yenileme sürecinde olduğumuzu ve böylece dünyanın her yerinden uçuş alabileceklerini Arap ve uluslararası havayollarına bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KATAR 7 OCAK'TA UÇUŞLARI BAŞLATACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Katar Havayolları, geçtiğimiz perşembe günü yaklaşık 13 yıl sonra Şam'a uçuşlarını yeniden başlatacağını ve 7 Ocak Salı gününden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştireceğini açıklamıştı. Katar yönetimi Şam Havalimanı'na operasyonların yeniden başlatılması için yardım teklifinde bulunmuştu. Katar, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Türkiye'den sonra Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açan ikinci ülke olmuştu.

İLK UÇUŞ HALEP'E YAPILMIŞTI

Suriye'de 18 Aralık'ta yeniden açılan Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçuş, Halep'e yapılmıştı. Suriye Havayollarına ait uçak, Şam-Halep deneme uçuşu için personelle birlikte Şam'dan havalanmıştı.

  • Şam Havalimanı
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