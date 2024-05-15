İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2024 Çarşamba / 8 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2317
  • EURO
    35,101
  • ALTIN
    2471.99
  • BIST100
    10158.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Canlı yayın tarihi belli oldu! Biden ve Trump karşı karşıya geliyor
Dünya

Canlı yayın tarihi belli oldu! Biden ve Trump karşı karşıya geliyor

ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, 27 Haziran ve 10 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelecek.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:30 - Güncelleme:
Canlı yayın tarihi belli oldu! Biden ve Trump karşı karşıya geliyor
ABONE OL

ABD'de başkanlık seçimlerine aylar kalırken, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, canlı yayında tartışacak. Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek ve seçmenlere mesajlarını iletecek.

CNN tarafından yapılan açıklamada, Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde düzenlenecek canlı yayına izleyici katılmayacağı ve moderatörlerin ise daha sonraki bir tarihte açıklanacağı ifade edildi.

ABC ise henüz ev sahipliği yapacağı canlı yayın hakkında detay paylaşmadı.

Biden, Trump'ın devam eden ceza davasına değinerek, "Çarşamba günleri özgür" ifadelerini kullandı.

Trump ise Biden'ın "iki cümleyi bir araya getiremeyen" ve "en kötü tartışmacı" olduğunu iddia etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.