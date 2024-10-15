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Dünya

Tarih belli oldu: Gazze kasabı Netanyahu ile Gallant anlaştı

İsrail basını, soykırımcı Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İran'a yapacakları saldırının kapsamı ve zamanı üzerinde anlaştığını bildirdi.

AA15 Ekim 2024 Salı 16:44 - Güncelleme:
Tarih belli oldu: Gazze kasabı Netanyahu ile Gallant anlaştı
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu ve Gallant İran'a saldırının, planı, kapsamı ve zamanlaması konusunda anlaştı. İkilinin diğer bakanlarla güvenlik istişareleri sonucunda bu kararı aldığı belirtildi.

Saldırı planının kabineye sunulup onaylanması gerektiği kaydedildi.

Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, Gallant, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleriyle yaptığı görüşmede İran'a verilecek karşılığa ilişkin açıklama yaptı.

- GALLANT, İRAN'A "YAKINDA KARŞILIK VERECEKLERİNİ" SÖYLEDİ

Tahran yönetiminin füze saldırısına "yakında karşılık vereceklerini" söyleyen Gallant, "(İran'a verilecek yanıt) Kesin ve ölümcül olacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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