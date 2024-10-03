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Dünya

Tarih belli oldu: Kıbrıs'taki taraflar bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs Adası'ndaki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 20:38 - Güncelleme:
Tarih belli oldu: Kıbrıs'taki taraflar bir araya gelecek
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmi akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirilmişti.

İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.

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