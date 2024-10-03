BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmi akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirilmişti.
İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.