Dünya

Tarih tekerrür etti… Trump'tan Putin'e ''Soğuk Savaş'' göndermesi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna gündemini görüşmek için bir araya geldiği Rusya lideri Vladimir Putin ile çekilen fotoğrafını, Soğuk Savaş döneminde Nixon ve Kruşçev'in meşhur “Mutfak Tartışması” karesiyle birlikte paylaştı.

HABER MERKEZİ21 Ağustos 2025 Perşembe 19:25 - Güncelleme:
Tarih tekerrür etti… Trump'tan Putin'e ''Soğuk Savaş'' göndermesi
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Ukrayna meselesini görüşmek için bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Putin ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

"MUTFAK TARTIŞMASI"

Parmağıyla Rus lider Putin'in göğsüne dokunan Trump, 1959 yılında meşhur "Mutfak Tartışması" olarak bilinen SSCB lideri Kruşçev ile ABD Başkan yardımcısı Nixon'ın fotoğrafına atıfta bulundu.

Trump'ın tarihi fotoğrafa referans olarak vermesi, kendisini uzun yıllara dayanan "ABD - Rus mücadelesinin temsilcisi" olarak göstermek istediği yorumlarını beraberinde getirdi.

SOĞUK SAVAŞA ATIF

ABD ile SSCB arasında soğuk savaş dönemindeki mücadelelerin gölgesinde devam eden bürokrasinin önemli adımlarından olan meşhur sahne, ABD Başkan Yarımcısı Richard Nixon ile SSCB lideri Nikita Kruşçev arasında geçen hararetli tartışmadır.

1958 yılında Amerikan Ulusal Sergisi'nin açılışı sırasında fuar alanında kurulan örnek mutfağın ziyareti sırasında iki lider arasında Sosyalizm ve Kapitalizm tartışması ikonik bir hale geldi.

ABD Başkanı Trump'ın yeniden gündeme getirdiği kare, uzun yıllardır süregelen ABD ile Rusya arasındaki mücadelenin son yıllarda Ukrayna üzerinden yeniden alevlendiğini gözler önüne serdi.

