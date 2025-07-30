İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5842
  • EURO
    46,9655
  • ALTIN
    4340.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Tarih verdi: Filistin Devleti'ni tanıyacağız

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıkladı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 07:40 - Güncelleme:
Tarih verdi: Filistin Devleti'ni tanıyacağız
ABONE OL

İsrail'in Gazze'deki katliamları dünyanın tepkisini çekmeyi sürdürürken, Filistin'e yönelik bir destek adımı da Malta'dan geldi.

Malta Başbakanı Robert Abela sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda ülkesinin eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurdu.

Abela, "Tutumumuz, Orta Doğu'da kalıcı barışa ulaşma çabalarına olan bağlılığımızı ifade ediyor" dedi.

Abela, mayıs ayında yaptığı açıklamada Malta'nın Filistin Devleti'ni başlangıçta haziranda yapılması planlanan ancak ertelenen ve 2 gün önce New York'ta başlayan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması Konferansı sırasında tanımayı planladığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının yol açtığı insani trajedinin giderek kötüleştiğine dikkat çeken Abela, bu durumun göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştı.

BM'de Filistin için yol haritası kabul edildi: Suudi Arabistan ve Fransa'dan ortak belge

İngiltere'den tarihi adım

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.