  Tarih verildi! ABD'den dikkat çeken Rusya kararı
Dünya

Tarih verildi! ABD'den dikkat çeken Rusya kararı

ABD yönetimi, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, ABD'li kişi ve kuruluşların Rusya'daki operasyonlarını sürdürebilmesi için belirli idari işlemlere 9 Temmuz'a kadar izin verdi.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 20:38
Tarih verildi! ABD'den dikkat çeken Rusya kararı
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) konuya ilişkin lisans yayımladı.

Söz konusu lisans ile ABD'li kişilere veya ABD'li kişilerce doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlara, Rusya'daki günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli vergi, harç veya ithalat vergisi ödeme, izin, lisans, tescil veya sertifika ve vergi iadesi alma işlemleri için yetki verildi.

Yaptırımlar kapsamında normalde yasak olan ve Rusya'nın Merkez Bankası, Ulusal Varlık Fonu ile Maliye Bakanlığını içeren belirli işlemleri kapsayan lisans, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

Lisans, söz konusu kurumlar adına ABD finans kuruluşlarındaki hesaplarından borçlandırma yapılmasını veya yaptırım altındaki kişilerle yapılan işlemleri kapsamayacak.

