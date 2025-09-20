İSTANBUL °C / °C
  Tarih verildi! Bir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıyacak
Dünya

Tarih verildi! Bir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıyacak

Portekiz hükümeti, yarın (pazar) Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı 'cesur kararı' takdirle karşıladıklarını bildirdi.

20 Eylül 2025 Cumartesi 10:15
Tarih verildi! Bir ülke daha Filistin Devleti'ni tanıyacak
Portekiz Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz'in yarın Filistin devletini tanıyacağı bildirildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin devletini tanıyacağını teyit ediyor. Resmi Tanıma Beyanı, gelecek hafta yapılacak Yüksek Düzeyli Konferans öncesinde 21 Eylül Pazar günü gerçekleşecek" ifadeleri kullanıldı.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI, KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Portekiz'in Filistin devletini tanıma yönündeki "cesur kararı" takdir edilerek bunun barışı sağlama ve iki devletli çözümü uygulama çabalarını desteklediği ifade edildi. Henüz Filistin devletini tanımayan diğer ülkelere de "iki devletli çözümü korumanın bir yolu olarak" aynı yönde karar almaları çağrısında bulunuldu.

