23 Ekim 2025 Perşembe
  • Tarihe geçen saldırı! ABD ordusu Pasifik'i kana buladı
Dünya

Tarihe geçen saldırı! ABD ordusu Pasifik'i kana buladı

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi. Kaç kişinin öldüğüne dair net bir bilgi verilmedi.

23 Ekim 2025 Perşembe 13:04
Tarihe geçen saldırı! ABD ordusu Pasifik'i kana buladı
ABD ordusu, ilk kez Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenledi.

ABD'nin Güney Amerika'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD basının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu taşıdığı şüphelenilen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, söz konusu saldırının ABD ordusunun Pasifik Okyanusu'nda düzenlediği ilk saldırı olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı. Haberlerde, gemide kaç kişinin bulunduğuna dair net bir bilgi verilmedi.

ABD ORDUSUNUN KARAYİPLER'DEKİ SALDIRILARINDA 32 KİŞİ ÖLDÜ

ABD ordusunun Karayipler'de uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına düzenlediği en az 7 saldırıda bugüne kadar en az 32 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin düzenlediği bir saldırıdan sağ kurtulan 2 kişi ise ve ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi getirildikten sonra Kolombiya ve Ekvador'a iade edildi.

