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Dünya

Tarihi an: Bir dönem sona erdi! Trump: Bu bir veda ama...

Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, 'Bu bir veda ama biz sizleri seviyoruz. Başka bir şekilde yeniden bir araya geleceğiz.' dedi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:53
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Trump'ın açıklamasından satır başları:

"4 yıllık muhteşem bir süre geçirdim"

"4 yıllık sürede birçok yenilik gerçekleştirdik"

"Pandemiye rağmen ekonomide başarılı adımlar attık"

"75 milyon oy aldık, bu tarihte bir rekordur"

"Bu bir veda ama yeniden karşınıza çıkacağım. Elveda demek istiyorum. Herhangi bir şekilde geri döneceğiz.”

“Size iyi bir hayat diliyorum. Yakında görüşeceğiz.”

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TRUMP  BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı.

Donald Trump için Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde tören düzenlenecek.

Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.

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