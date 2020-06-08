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Dünya

Tarihi anlar! Köle tacirlerinin heykelleri devriliyor

İngiltere'de, servetini köle ticaretiyle elde ettiği bilinen Edward Colston'un heykeli, protestocular tarafından devrildi.

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star.com.tr08 Haziran 2020 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 13:54
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Bristol'deki protestocular, 17. yüzyıldan kalma köle tüccarı Edward Colston'a ait heykeli devirdi.

Amerika'ya binlerce Afrikalı köle götüren Bristollu bir tüccar olan Edward Colston adına yapılan anıt, Pazar günü kentteki ırkçılık karşıtı protestolar sırasında yıkıldı.

Colston, servetini 1721'de ölümünden sonra hayır kurumlarına bıraktı. Ancak adı Bristol'deki çok sayıda bina ve sokakta kaldı.

Protestocular, heykeli devirdikten sonra üzerine çıkıp dans ettiler. Daha sonra sokaklarda sürükleyerek yakındaki bir bahçeye götürdüler.

İngiltere'de Pazar günü, savaş dönemi lideri Winston Churchill'ın heykeli de dahil birçok tarihi ismin anıtına yönelik saldırılar gerçekleşti.

Başta İçişleri Bakanı Priti Patel ve diğer bazı politikacılar, yıkım ve polisle çatışmaların, 'utanç verici' olduğunu belirterek protestocuları kınadı

Bristol polisi, Colston heykeline yapılan saldırıyı araştıracaklarını duyurdu. 

star.com.tr

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